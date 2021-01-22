В МВС заявили, що за результатами комплексних експертиз далі буде встановлено причину і винуватців.

Наразі у справі щодо пожежі в нелегальному будинку для літніх людей в Харкові затримано 4 особи, розслідування продовжується.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник голови МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко. Він зазначив, що за результатами комплексних експертиз далі буде встановлено причину і винуватців.

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"Відносно порушення вимог пожежної безпеки – цей процес якраз розслідує Нацполіція. За результатами комплексних експертиз далі буде встановлено і причину, і винуватців. Поки на даний момент затримано 4 особи. Процес розслідування продовжується", - розповів Мартиненко.

Радник глави МВС повідомив, що серед затриманих – "власник цього будинку, орендар будинку і його дружина, яка займалася цією діяльністю, і адміністратор цього закладу, яка займалася роботою в самому закладі".

"Їм інкримінується порушення пожежних умов і правил з тяжкими наслідками, до 8 років ув’язнення", - сказав він.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

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Автор: Андрій Василюк