Apple вперше за 14 років очолила ринок смартфонів: які iPhone найпопулярніші

Компанія Apple повернула собі титул головного виробника смартфонів у світі, вперше з 2011 року обійшовши Samsung. Про це повідомляють аналітики Counterpoint Research.

За даними аналітиків, Apple зуміла наростити продажі на 10% за рік, зайнявши 20% всього ринку. Samsung, чиї продажі теж зросли, але виявилися меншими, ніж у конкурента, посіла друге місце з часткою 19%. Xiaomi розташувалася на третій позиції з 13% ринку.

Основною причиною зміни лідера називають рекордні продажі iPhone 17, зокрема базової моделі, а також чудові показники 16-ї серії, яка весь рік демонструвала стійкий попит на ринках, що розвиваються, і середніх за розміром ринках. Продажі Samsung зросли за рахунок середньобюджетної А-серії і хороших результатів Galaxy Z Fold 7.

Також серед топ-брендів продовжує залишатися Vivo і Oppo з часткою ринку в 8%. Окремо аналітики згадали Nothing і Google, чиї продажі зросли на 31% і 25% відповідно. При цьому їх продажі все ще залишаються недостатніми, щоб вибратися з категорії "Інші" та закріпитися серед найбільших виробників.

Згідно з прогнозом Counterpoint, у 2026 році ринок смартфонів, ймовірно, сповільнить зростання, оскільки нестача чіпів і зростання вартості компонентів можуть обмежити виробництво. Це пов'язано з тим, що виробники мікросхем частіше віддають пріоритет центрам обробки даних ШІ, а не мобільним пристроям.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

Тим часом презентація флагманської лінійки Galaxy S26 очікується пізніше, ніж зазвичай – 25 лютого. У продажу новинки очікуються тільки в березні.

