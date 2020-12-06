Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю.

Співробітниками Київської митниці спільно з правоохоронцями Національної поліції та СБУ зупинили незаконне вивезення 285 кг необробленого сонячного каменю з України до Китаю.

Про це повідомили в прес-службі Державної митної служби.

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Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю. Своє відправлення громадянин задекларував як речі.

Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження.

Повідомляється, що це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України.

Затримана партія січня

20 серпня 2020 року в Закарпатській області на контрольно-пропускному пункті "Тиса" митники виявили понад 100 кілограмів бурштину в автобусі, який прямував до країн Європейського Союзу.

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Автор: УНІАН