За хабар в 30 тисяч доларів пообіцяв закрити кримінальне провадження.

Затримано прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області на отриманні хабара. Йому "світить" позбавлення волі до 12 років.

За інформацією Офісу генерального прокурора, прокурор вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

В повідомленні сказано, що 3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 тисяч доларів. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

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"Окрім того, працівник прокуратури, висунув вимогу передати йому ще 15 000 дол США за закриття іншого кримінального провадження", - повідомляє офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи затриманого. Йому готується повідомлення про підозру за частиною 4 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Лисенка піймали на хабарі - що відомо

Днями співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову міста Суми Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста. Їх затримали на гарячому під час отримання частини хабаря.

Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців понад 2 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Їх затримали "на гарячому" - у момент отримання одного із траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 мільйона гривень. Прес-служба НАБУ повідомляла, що загальна сума неправомірної вигоди становит понад два мільйони гривень

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