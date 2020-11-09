Судове засідання з обрання запобіжного заходу тривало понад 7 годин, оскільки підозрюваний заявив відвід судді. Однак відвід було відхилено.

Сьогодні Центрально-Міський суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід 29-річному чоловіку, який 7 листопада ножем вбив двох та поранив ще вісьмох людей.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Криворізького відділу поліції, зловмисника взято під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

Засідання суду розпочалося об 11:00 і тривало понад 7 години, оскільки підозрюваний заявив відвід судді Василю Сидораку. Однак відвід було відхилено.

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У суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу агресивний, маніакально налаштований чоловік на вулиці напав з ножем на випадкових перехожих. Постраждало 10 людей. Внаслідок поранень загинули двоє чоловіків, 8 людей, у тому числі 8-річний хлопчик, дістали поранення і були госпіталізовані.

Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився місцевий житель, 1991 р. н. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України).

9 листопада в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок кривавої різанини. Відповідне розпорядження підписав міський голова Юрій Вілкул.

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Автор: Раїса Юргель