Найближчими днями європейські лідери намагатимуться розв'язати два головні питання щодо України і це стане справжнім випробуванням для них.

На Євросоюз чекає критичний тиждень, оскільки він прагне захистити Україну від принизливого "мирного плану" США і РФ. Також ЄС намагається врятувати угоду про "репараційний кредит" для Києва.

Як пише Politico, майбутні дні стануть справжнім випробуванням сили європейських лідерів. Видання акцентувало, що сьогодні ці лідери спробують навести мости і використати свої навички переконання щодо "мирного плану", коли зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими офіційними особами в Берліні.

Водночас у Брюсселі міністри закордонних справ і дипломати ЄС боротимуться за підтримку дедалі більшої кількості європейських урядів, які виступають проти "репараційного кредиту".

"До четверга, коли всі 27 лідерів зберуться в бельгійській столиці на саміт, який обіцяє стати одним із найважливіших за останні роки", - зазначило видання.

Журналісти додали, що європейські чиновники розглядають наступні кілька днів як дні, що мають вирішальне значення для виживання.

"У межах останньої спроби дипломатії в останній момент лідери Великої Британії, Німеччини і, можливо, Франції, а також, імовірно, зять Трампа Джаред Кушнер і його спецпосланець Стів Віткофф, зустрінуться із Зеленським у Берліні", - написало видання.

Ніби підкреслюючи значущість зустрічі, "до переговорів після початкового обговорення приєднаються численні глави європейських держав і урядів, а також лідери ЄС і НАТО", - заявив Стефан Корнеліус, прес-секретар канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Подальше роз'єднання Європи цього тижня надішле "катастрофічний сигнал Україні", заявив один із чиновників ЄС. Такий результат стане не просто нищівним ударом для постраждалої від війни країни, додав чиновник: "Справедливо буде сказати, що тоді зазнає краху і Європа".

Питання територій

Видання зазначило, що доля українських територій, окупованих Росією, особливо складна. Трамп запропонував створити там демілітаризовану "вільну економічну зону", де могли б працювати американські бізнес-інтереси.

Україна відхилила цю пропозицію, сказав французький чиновник на умовах анонімності. США наполягають на територіальних поступках попри запеклі заперечення Європи, додав чиновник, що створює тертя з адміністрацією Трампа.

Лідери Європи наполягають на тому, що прогресу в територіальних питаннях не може бути, поки Україні не буде надано гарантії безпеки.

Доля "репараційного кредиту"

ЄС уже кілька місяців намагається переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дати згоду на план використання грошових коштів у розмірі 185 млрд євро із заморожених російських активів для фінансування та озброєння України.

Видання зазначило, що ситуацію погіршило те, що Італія - третя за величиною країна ЄС - підтримала вимоги Бельгії про пошук альтернативних варіантів фінансування України.

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також відхилив цей план.

"П'ять країн - навіть якщо до них приєднаються прокремлівські Угорщина і Словаччина - не зможуть сформувати блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Єврокомісії на досягнення політичної угоди цього тижня", - наголосило видання.

З посиланням на європейських чиновників, видання вказало, що альтернативи поки що не розглядаються.

Бельгія конструктивно взаємодіє з проектом заходів, активно вносячи пропозиції та зміни в документ, які будуть розглянуті на зустрічі послів у понеділок, заявили один із дипломатів ЄС.

Рішення щодо російських активів - це "рішення про майбутнє Європи, і воно визначить, чи залишиться ЄС значущим гравцем. Варіанта Б немає",- сказав виданню німецький чиновник.

Переговори у Берліні

Вчора розпочалася зустріч української та американської делегацій у Берліні. Пізно увечері спецпредставник США Віткофф, коментуючи переговори, зазначив, що вдалося досягнути "значного прогресу".

