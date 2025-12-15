Сікорський вказав на проросійські симпатії прем'єр-міністра Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поширив допис прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він критикує рішення про безстрокове замороження російських активів, а також влучно висміяв заяву Орбана в соцмережі Х.

В повідомленні Орбан скаржиться, що Європейська комісія нібито "оминула Угорщину" та "порушує європейське законодавство серед білого дня".

Сікорський у відповідь на це вказав на проросійські симпатії угорського прем'єра.

"Віктор заслужив свій орден Леніна", - пожартував очільник МЗС Польщі.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив репост дописа Сікорського та кинувся на захист Орбана. Він знову заявив, що Угорщина не дозволить втягнути її "у вашу війну".

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!", - заявив Сійярто.

На цьому дебати не закінчилися між політиками й очільник МЗС Польщі заявив, що Європа знає, на чиєму боці уряд Угорщини.

"Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці", - додав Сікорський.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на критику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо рішення ЄС стосовно заморожених активів Росії. Орбан також зазначив, що нібито це рішення є "оголошенням війни" та додав, що Угорщина не буде "підігравати цій збоченій брюссельській схемі".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що група країн Європейського Союзу, які розташовані ближче за інших до Росії, почнуть впроваджувати конкретні заходи, щоб посилити обороноздатності НАТО. Під час саміту Східного флангу, який відбудеться у вівторок, 16 грудня, країни мають домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС щодо цієї групи.

