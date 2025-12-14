Йдеться не про окрему освітню програму, а про підготовчий етап між закінченням школи та навчанням на першому курсі, каже заступник міністра.

"Зимовий вступ", який збираються запровадити в Україні, стане додатковою можливістю для абітурієнтів підготуватися до вступу ще до початку основної кампанії. Йдеться не про окрему освітню програму, а про нульовий курс - підготовчий етап між закінченням школи та навчанням на першому курсі університету. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.

"Це місток між школою для випускників та інших бажаючих здобути вищу освіту в Україні та першим курсом: кілька місяців цілеспрямованої підготовки до НМТ і адаптації до університетського формату", – каже посадовець.

За його словами, скористатися цією можливістю зможуть ті, хто планує вступати на бакалаврат і відчуває, що має прогалини у знаннях або перерву в навчанні через війну або переїзди.

"На нульовому курсі за бюджетною формою навчання першочергово передбачено декілька категорій вступників: молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору, вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв’язком та безпекою під час тестування", - пояснив Трофименко.

Заступник міністра також пояснив різницю між "традиційними" підготовчими курсами і "нульовим курсом": класичні підготовчі курси - це внутрішні ініціативи університетів з дуже різною структурою та вимогами.

"У той же час нульовий курс у межах зимового вступу є формалізованим стандартом із вимогами якості: чітко визначені предметні блоки, прозорий зв’язок із подальшим вступом, фокус державної підтримки на тих, хто реально "випав" із нормального навчального процесу", - зазначив Трофименко.

Він додав, що перший набір на нульовий курс має стартувати взимку. За його словами, перші групи вийдуть на навчання із січня, але "постанова дозволяє запускати програми до березня, тож заклади зможуть сформувати один або кілька потоків.

"Нульовий курс" в університетах України: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, в університетах України зʼявиться "нульовий курс". Йдеться про експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою. Згідно з повідомленням МОН, українські заклади вищої освіти відкриватимуть набір на навчання з підготовкою до НМТ. Триватиме воно 3-6 місяців. Обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна обрати (іноземна мова, природничі дисципліни або література). На кожен буде виділено 90 аудиторних годин. Навчання буде можливе як в денному (аудиторному), так і в дистанційному форматі.

Для деяких категорій вступників міністерство обіцяло забезпечити адресну підтримку. Йдеться про жителів тимчасово окупованих територій, ветеранів та військовослужбовців. Для них, як зазначалося, передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно.

