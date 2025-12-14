Президент України Володимир Зеленський і його європейські союзники стверджують, що залишаються значні розбіжності, які необхідно вирішити.

У неділю високопоставлені представники президента Трампа розпочали дводенні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомляє видання The Wall Street Journal.

В статті зазначається, що адміністрація США посилила тиск на Київ, щоб той відмовився від опору і погодився на мирну угоду з Росією до кінця року. Видання додає, що переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на боротьбу, навіть без участі Росії.

Вказується, що Вашингтон наполягає на ухваленні швидкого рішення, тоді як президент України Володимир Зеленський і його європейські союзники стверджують, що залишаються значні розбіжності, які необхідно вирішити.

Зокрема, Україна не погоджується на виведення своїх військ з тих територій Донецької та Луганської областей, які ще контролює. Європейські та українські чиновники наполягають на тому, щоб США чітко вказали, які дії вони збираються вживати, якщо Росія порушить мирну угоду та може знову напасти на Україну.

За даними видання, обидва питання будуть в центрі уваги переговорів у Берліні. Трамп заявляв, що його також запрошували взяти участь в зустрічі, але він висловив сумніви стосовно доцільності цієї поїздки. Тому до Берліна президент США відправив свого спеціального посланника по Росії Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера.

Видання зазначає, що Віткофф спочатку має зустрітися з представниками Україні, а потім - з європейськими лідерами. Протягом останніх кількох тижнів спецпосланник Трампа курсував між зустрічами з Кремлем у Москві та окремими переговорами з Києвом у США чи Європі.

В публікації зазначається, що за словами офіційних осіб Росії, мирний план США є хорошою основою для обговорення. Проте невідомо, чи приймуть вони його.

На думку багатьох європейських лідерів, Кремль не прагне завершення війни. В разі перемоги Росії у війні в Україні, Європа та всі країни НАТО хвилюються, що РФ може розпочати конфлікт зі своїми європейськими сусідами.

"Те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками", - цитує видання слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, які він промовив в четвер у Берліні.

Видання вказує, що в плані США є пункт, який передбачає, що Київ погодиться не боротися за повернення територій, які Росія вже окупувала. Це може означати офіційне визнання Вашингтоном анексії Москвою частин України.

Прогнозується, що ця умова може ускладнити надії Києва на вступ до НАТО. Також в разі погодження України на план США, Росію можуть повернути до світової економіки, зокрема через спільні американо-російські проекти.

Видання поділилося словами президента України, які він промовив, відповідаючи на питання журналістів, що йому шкода через те, що мирні переговори визначаються не цінностями, а політикою сили.

"Послухайте, сьогодні ми говоримо не про чесність, а про владу. Бо якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, то росіян треба було засудити з самого початку", - сказав Зеленський.

На думку президента України, найсправедливішим варіантом було б розпочати переговори з Росією на основі поточної лінії фронту, а не примусового відступу. Зеленський також додав, що в разі відступу українських військ з цієї території, Росія також повинна погодитися відвести свої війська.

Видання цитує заяви кількох високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, що Україна програє наразі війну й це станеться за умови, якщо бойові дії продовжуватимуться. Це при тому, що українські військові та інші європейські чиновники переконані, що Україна зможе захищатися ще принаймні рік, особливо якщо союзники надаватимуть й далі військову та фінансову підтримку.

В статті йдеться, що Великобританія, Франція та інші європейські країни розробили детальні плани щодо видів допомоги, яку вони могли б надати Україні, включаючи можливе розгортання сил безпеки. Більше того, ці плани вони вже обговорили з американськими військовими чиновниками.

Проте, зазначає видання, посилаючись на отриману інформацію від України та Європи, Вашингтон ще не прийняв політичного рішення щодо допомоги, яку він надасть.

Оскільки, як визнав Зеленський, членство в НАТО, схоже, заблоковано, він зосереджений на юридично зобов'язуючих гарантіях безпеки від США та Європи. Вони будуть схожі на ті, що закріплені в статті 5 засновницького договору НАТО.

Водночас радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, як вказується в публікації, заявив, що Москва буде рішуче проти, якщо пропозиції, розроблені Києвом і Брюсселем, будуть включені в мирний план. Ушаков зазначив, що Росія, ймовірно, буде проти положень, що передбачають створення демілітаризованої зони в Донецькій області.

