'Росія є загрозою': Східний фланг НАТО починає оборонну роботу

На саміті у Фінляндії обговорять проєкти з оборони НАТО та їх фінансування.

Наступного тижня група країн Європейського Союзу, які розташовані ближче за інших до Росії, почнуть впроваджувати конкретні заходи, щоб посилити обороноздатності НАТО проти східного сусіда. Таку заяву прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо цитує Bloomberg.

Орпо заявив, що під час саміту Східного флангу, який пройде у вівторок у Гельсінкі, країни мають домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС щодо цієї групи. У зустрічі беруть участь лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.

"Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", – сказав Орпо.

Лідери хочуть "надіслати чіткий сигнал Брюсселю" та отримати кошти на проєкти, сказав він. На початковому етапі мають бути виділено близько 1,5 мільярда євро (1,8 мільярда доларів США). Але в наступному багаторічному бюджеті, що починається з 2027 року, кошти на оборону можуть сягнути 135 мільярдів євро, сказав Орпо. Група, яку він скликає, планує подати заявку на отримання коштів для використання на оборону східного флангу, включаючи покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ, сказав він.

Межування Фінляндії з РФ

Як писав УНІАН, Фінляндія вже розпочала підготовку до оборони від можливого російського нападу. Спільний кордон між цими країнами має 1300 кілометрів, переважно лісових насаджень. І наразі кордон позначений лише стовпчиками, і не має серйозних укріплень.

