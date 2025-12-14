Доки в Угорщині вирують вуличні протести, керівник країни зайнятий порятунком російських мільярдів і спробами нашкодити Україні.

На тлі масштабних вуличних протестів у Будапешті угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан анонсував нову спробу зірвати європейську допомогу Україні. Про свій план він проговорився у власному Фейсбуці.

У листопаді угорський уряд провів нову "національну консультацію" - псевдо-референдум, що не має жодної юридичної сили і жодним чином не захищений від фальсифікацій. Цю технологію Орбан вже багато років використовує для пропаганди і маніпулювання суспільною думкою. Цього разу з населенням Угорщини "консультувалися" на тему збільшення податків, чого начебто вимагає ЄС для витрат на підримку України.

"1,6 мільйона повернутих анкет для консультацій. Стільки людей висловили свою думку про плани підвищення податків у зв'язку з війною. Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості", - написав Орбан.

Варто зауважити, що 1,6 мільйона виборців (навіть якщо це реальна кількість тих, хто взяв участь в опитуванні, а не просто намальована з голови цифра) не є "мовчазною більшістю" навіть в самій Угорщині. За офіційними даними, загалом в цій країні є близько 8,2 млн виборців, з них близько 5,7 млн. взяли участь у голосуванні на останніх парламентських виборах. Тож 1,6 млн учасників опитування - це абсолютна меншість, яка складається з "ядерного" електорату самого ж Орбана.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував наміри ЄС використати заморожені російські активи на користь України. Він назвав такі дії фактичним "оголошенням війни" і заявив, що вирушає до Брюсселя "битися" за російські гроші.

За його словами, вилучення сотень мільярдів євро не може залишитися без серйозних наслідків, адже валютні резерви різних країн, зокрема й Угорщини, зберігаються за кордоном — у тому числі в Бельгії, де після початку війни були заморожені й російські кошти.

Орбан застеріг, що втручання в ці активи може підірвати довіру до євро як резервної валюти й змусити інші держави переглянути, де вони зберігають свої гроші.

