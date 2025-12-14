Машина, судячи з фото, повністю вціліла, і тепер її можуть застосувати проти Таїланду.

Солдати Королівських Збройних сил Камбоджі захопили тайський бронетранспортер БТР-3Е1 українського виробництва. Як пише військовий портал "Мілітарний", відповідні фото вже з’явилися у мережі.

Повідомляється, що тайський екіпаж залишив бойову машину на одній з ділянок тайсько-камбоджійського кордону. Можливо тому, що бронетранспортер під час руху заднім ходом міг випадково з’їхати у рів, що відділяє дорогу від поля. Як припустили автори, через це екіпаж не зміг самостійно вивести машину та був змушений її покинути.

"БТР-3Е1 захоплено без помітних пошкоджень і, ймовірно, у повністю справному стані. Не виключено, що в подальшому його можуть використати проти тайської армії", - йдеться у статті.

Залучення української техніки Тайландом

Нагадаємо, що раніше стало відомо про використання танків "Оплот-Т" українського виробництва армією Таїланду для ударів по цілям у Камбожі. Повідомлялося, що за допомогою танків тайські військові знищили укріплену вогневу точку, звідки працювали кулеметники, і яка використовувалася для зберігання зброї.

Більше про війну Тайланду з Камбоджею

Як писав УНІАН, у ніч на 8 грудня Таїланд наніс авіаудари по камбоджійським військовим. Армія Тайланду заявила, що удари були нанесені у відповідь на атаки Камбоджі. Обидві армії звинувачують один одного у зриві перемир’я, якого було досягнуто у жовтні за участі американського президента Дональда Трампа.

У липні дві армії вели між собою бої, внаслідок чого загинули десятки солдатів та цивільних осіб.

Суперечки між країнами тривають з історичних часів. Наразі вони стосуються кордонів, які були встановлені після епохи колонізації країн, і які Таїланд вважає неточними.

