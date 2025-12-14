Графіки на 15 грудня: як відключатимуть світло в Україні у понеділок

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У понеділок, 15 грудня, в більшості регіонів України знову будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомило Укренерго.

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили у відомстві.

Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень світла для Києва

За даними ДТЕК, у столиці світло відключатимуть для всіх 12 підчерг. Найдовше вимкнення триватиме 7 годин.

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області світло теж відключатимуть для всіх 12 підчерг. Найдовше вимкнення становитиме 7 годин.

Графіки відключень світла для Київської області

У Київській області світло відключатимуть для всіх 12 підчерг. Найдовше вимкнення становитиме 7 годин.

Ситуація зі світлом в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 13 грудня Одеса пережила наймасштабнішу атаку РФ, внаслідок якої місто занурилося у блекаут. Армія РФ пошкодила чотири підстанції "Укренерго", знеструмивши 560 тисяч споживачів, а це 60% Одеської області. Мешканці обласного центру лишилися також без води. До генераторів підключили бювети, й до них упродовж суботи стояли величезні черги.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев озвучив сценарій, за якого ситуація зі світлом стане критичною. За його словами, зниження температури повітря до 10-15 °C морозу може призвести до запровадження тривалих відключень через суттєве зростання споживання електроенергії. І найважче при цьому буде прифронтовим регіонам. На решті території України за таких погодних умов буде, найімовірніше, три-чотири черги відключень світла.

В "Укренерго" пояснили різницю графіків відключень у різних регіонах України. Там зазначили, що російська армія знищує об’єкти генерації у прифронтових та прикордонних регіонах та завдає ударів по інфраструктурі передачі і розподілу електроенергії, при цьому можливості України для передачі енергії від електростанцій до споживачів на великі відстані обмежені. Енергетики додали, що навіть без атак передати необхідний обсяг електроенергії, скажімо, від Рівненської АЕС до Харкова було б проблематично, бо сотні кілометрів ліній електропередачі та підстанційне трансформаторне обладнання фізично не можуть працювати з такими рівнями напруг.

