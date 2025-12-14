Очільник МЗС України відреагував на невдоволення Орбана щодо замороження російських активів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на критику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стосовно замороження російських активів в Європі. Він опублікував допис в соцмережі Х.

"Найцінніший заморожений актив Росії в Європі", - коротко написав Сибіга під дописом Орбана, в якому він називає рішення про замороження активів РФ "оголошенням війни".

При цьому, міністр закордонних справ України не став уточнювати, що означає його коментар.

Примітно, що прем'єр-міністр Угорщини звинуватив Брюссель у тому, що замороження активів "оминає Угорщину та ґвалтує європейське право посеред білого дня".

"Угорщина не буде підігравати цій збоченій брюссельській схемі", - заявив Орбан.

Репараційний кредит для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що народна депутатка та голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що в Єврокомісії пропонують розділити майбутній "репараційний кредит" на два напрямки: озброєння та бюджетна підтримка. Додається, що сума допомоги становитиме 90 мільярдів євро на два роки, тобто, на 2026 та 2027 роки. Підласа зазначила, що бюджетна підтримка може надаватись у вигляді макрофінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility.

Також ми писали, що Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії висунути на обговорення альтернативну схему кредитування України на суму 210 мільярдів євро з використанням заморожених російських активів. Ці країни підтримують пропозицію Європейської комісії про безстрокове блокування суверенних фондів Москви, що зберігаються в ЄС.

