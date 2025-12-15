Нова глава британської розвідки МІ6 Блез Метревелі обрушилася з критикою на "агресивну, експансіоністську" Росію, попередивши диктатора Володимира Путіна, що британські шпигуни не кинуть Україну.
Як пише The Telegraph, у своїй першій промові зі штаб-квартири МІ6 Метревелі заявила про непохитну прихильність Великої Британії Києву: "Путін не повинен сумніватися, наша підтримка незмінна. Тиск, який ми чинимо в інтересах України, триватиме".
"Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - зазначила Метревелі.
Видання зазначило, що ця заява прозвучала на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує наполягати на укладенні "мирної угоди" і чинить тиск на Україну з метою домогтися значних територіальних поступок.
Загрози Європі
Вона зазначила, що правила війни тепер переписуються Росією та іншими ворожими гравцями, і що світ стикається з новою "епохою невизначеності".
У зв'язку з цим видання нагадало, що раніше РФ викрили у веденні гібридної війни проти Європи, використанні кібератак і безпілотників у спробі посіяти паніку.
Британська військова розвідка також попередила, що Путін модернізує військово-морський флот для ураження критично важливих підводних кабелів і трубопроводів.
Нагадаємо, Метревелі очолила МІ6 на початку цього року, ставши першою жінкою, яка очолила зовнішню розвідку за її 116-річну історію.
Переговори в Берліні
Сьогодні британський прем'єр Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським, посланцями Трампа Стіврм Віткоффом, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем обговорять у Берліні переглянутий "мирний план" щодо завершення війни.