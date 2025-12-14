Зустріч присвячена обговоренню мирного плану.

У Берліні в неділю, 14 грудня, розпочалася зустріч української делегації за участю президента Володимира Зеленського з американською стороною та європейськими представниками.

Про це повідомив український президент у своєму телеграм-каналі.

"Розпочали зустріч", - написав він та опублікував відповідні фото.

З кадрів видно, що американську сторону представляють, зокрема, спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. На переговорах присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Останні заяви Зеленського щодо мирного плану

Як повідомляв УНІАН, за словами президента, Україна не отримала реакції від США на останні пропозиції до мирного плану. Також він відреагував на слова Трампа про те, що Зеленський єдиний, кому не подобається варіант мирного плану президента США. За словами українського лідера, фінальний варіант мирного плану не буде подобатися всім.

Також Зеленський повідомив, що українська переговорна команда розширилась, зокрема до неї долучилися прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр економіки Олексій Соболев. Посилена і військова складова української делегації, додав президент.

Крім того, він пояснив позицію України щодо мирних переговорів, наголосивши, що сьогодні Україна говорить не про чесність, а про силу. "На жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили. Тому що якщо говорити про чесність і про цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще більше 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах", – сказав Зеленський.

