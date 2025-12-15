Лідерам ЄС потрібно буде зважувати чи можуть заморожені активи РФ підтримати довгострокове фінансування України і як саме.

Європа, можливо, щойно усунула один із найнадійніших важелів впливу Кремля - питання долі заморожених російських активів, пише Forbes.

Видання зазначає, що це рішення підштовхнуло Захід до прийняття важливого рішення щодо майбутнього світового порядку. 12 грудня поточного року Європейський Союз вирішив на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку на суму приблизно 246 мільярдів доларів.

В статті вказується, що новий підхід ЄС ґрунтувався на статті 122 Договору про ЄС, яка є надзвичайним положенням, що дозволяє Раді приймати виняткові економічні заходи в умовах кризи без необхідності одностайної згоди.

Видання додає, що далі європейські уряди будуть зважувати, чи можуть ці заморожені кошти підтримати довгострокове фінансування України і як саме. Згідно з прогнозами, поточне фінансування Києва може вичерпатися до квітня 2026 року, тому європейські лідери шукають способи підтримати оборону України та основні функції держави до 2026–2027 років.

Юридичні питання Euroclear

Більшість заморожених коштів зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, що знаходиться в Брюсселі. Бельгія вже неодноразово заявляла про свої занепокоєння стосовно юридичних та фінансових ризиків, якщо Росія вживе заходів у відповідь у вигляді судових позовів або арешту активів.

Видання підкреслює, що ці побоювання є реальними. Центральний банк Росії вже оголосив, що подає позов проти Euroclear до суду в Москві, а Euroclear визнав, що вже розглядає понад 100 судових позовів проти нього в російських судах.

Пропозиція Вашингтона

В мирному плані США, який складався з самого початку з 28 пунктів, 14-м пропонується вивести заморожені кошти РФ з-під європейського нагляду, а більша частина грошей повернулася б до Росії. План Трампа передбачав виділення приблизно 100 мільярдів доларів, які на практиці використовувалися б як контрольований США капітал, інвестований в Україну для її відбудови.

Видання зазначає, що майбутні чисті доходи розподілялися рівномірно між США та Україною. Але цей план було важко продати європейським лідерам, які намагаються зберегти вплив на Росію, доки вона не закінчить війну і не компенсує збитки України.

Тим часом за лаштунками

В статті зазначається, що європейські політики розуміють, що цей конфлікт базується на напруженій макрофінансовій ситуації та нестійких союзах з Америкою.

Валовий державний борг США на даний момент перевищив 38 трильйонів доларів, тоді як за даними Reuters, іноземні активи в американських казначейських облігаціях у 2025 році перевищили 9 трильйонів доларів.

Газета Le Monde в травні цього року писала про політичну чутливість іноземних активів Казначейства як потенційного козиря в торговельних і безпекових відносинах, на які впливає нестабільність політики США.

Однак, йдеться в статті, ідея полягала не в тому, що союзники хочуть "використовувати як зброю" борг США, а в тому, що фінансова інфраструктура системи альянсів більше не захищена від політики через переорієнтацію Америки на Росію.

Перевірка заяв Трампа на достовірність

Дебати в Вашингтоні заплутували перебільшені заяви президента Трампа про розмір допомоги США Україні. Видання наводить дані, що за оцінками Ukraine Support Tracker Кільського інституту, допомога США, надана Україні до середини 2025 року, склала близько 134 мільярдів доларів.

Підкреслюється, що ця допомога США блідне в порівнянні з фактично наданою Європою допомогою у розмірі 195 мільярдів доларів і є набагато меншою, ніж 350 мільярдів доларів, які, за твердженням президента Трампа, були надані.

Видання вважає, що коли Трамп наводить цифри, які не підтверджуються надійними джерелами, союзники змушені робити висновок, що зобов'язання Америки є умовними та підлягають переосмисленню на внутрішньому рівні. Ця невизначеність стала стратегічною вразливістю, особливо з огляду на те, що Європі пропонується взяти на себе більшу частку витрат на стримування.

Суть стратегії Європи

Рішення Європи заморозити російські суверенні активи на невизначений термін є стратегічним кроком. Тим самим зберігається тиск на Росію, забезпечується фінансування України та зменшується ймовірність того, що Захід погодиться на укладення угоди.

Якщо Вашингтон коливатиметься між підтримкою та відмовою від участі, ключовим питанням стане здатність Європи підтримувати Україну та забезпечувати стримування від агресії РФ.

Система все ще спирається на один фундаментальний принцип: кордони не змінюються силою, а агресія не приносить законних вигод.

Видання зазначає, що якщо Захід не зможе дотримуватися цього принципу в Європі, тоді складніше захищати його вдома та в інших країнах, особливо в таких країнах, як Тайвань.

З цієї причини майбутні зустрічі щодо довгострокової підтримки України та структури будь-якого фінансування за рахунок активів слід розглядати як критичний момент.

В публікації підкреслюється, що для тривалого миру потрібен не папір, а забезпечення дотримання позиції, яка не винагороджує агресора.

Висновок

Крок ЄС щодо заморожених російських активів не є остаточним рішенням, оскільки Росія його оскаржує. Бельгія все ще залишається обережною, тоді як правова база є делікатною і складною.

"Європа перетворює заморожені російські активи з повторюваної політичної вразливості на стабільний стратегічний інструмент, який підтримує Україну, зберігає важелі впливу та гарантує, що основні правила державного суверенітету залишаються фундаментальними для світу, в якому ми живемо", - йдеться в матеріалі видання.

Допомога Україні з заморожених активів РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Бельгія вимагає "незалежних" та "автономних" гарантій від країн ЄС, тоді вона може погодитися підтримати виділення кредиту Україні. Інші ключові вимоги Бельгії включають покриття рештою держав ЄС потенційних судових витрат, якщо Москва почне судитися з будь-якою державою-членом ЄС. Також Бельгія наполягає, що сама компанія Euroclear "не нестиме відповідальності" за надання кредиту під репарації.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримає рішення Європейської Комісії щодо надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів. Він зазначив, що ці плани "лише продовжують страждання та вбивства". Фіцо також заявив, що "військового вирішення цього конфлікту немає". Також він додав, що "стратегія ЄС щодо цього конфлікту є неправильною та неефективною, а продовження війни є нічим, окрім безглуздих вбивств без посилення позиції України у потенційних мирних переговорах".

