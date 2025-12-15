На думку Мелоні, національна стратегія США підкреслює намір Вашингтона змусити Європу зміцнити свою оборону.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки президента США Дональда Трампа сигналом тривоги для Європи, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Мелоні применшила значення напруженості всередині свого уряду і підтвердила підтримку України з боку Італії.

"Ми хочемо, щоб Італія була лояльною до своїх партнерів, але не підкорялася нікому. Саме тому ми з першого дня підтримуємо Україну. І саме тому ми будемо продовжувати це робити — заради справедливості, але передусім для захисту наших національних інтересів і безпеки", - заявила Мелоні в промові на партійному заході в Римі в неділю.

Мелоні заявила, що стратегія Трампа, яка збентежила європейських лідерів, підкреслює намір Вашингтона відступити від континенту і змусити Європу зміцнити свою оборону.

Видання нагадало, що минулого тижня очільник Білого дому звинуватив політику Європейського Союзу в тому, що вона схиляє Європу до "цивілізаційного знищення".

Трамп заявив, що вона навіть загрожує породити "опір" на континенті, а також поставив під сумнів, чи залишаться європейські країни бажаними союзниками НАТО в майбутньому.

"Виникла тривога, оскільки Дональд Трамп чіткіше, ніж його попередники, заявив, що США мають намір відійти від старого континенту, і що європейці повинні організуватися, щоб захищати себе самостійно. Все, що я можу сказати, це: "Доброго ранку, Європо. Доброго ранку"", - зазначила прем'єр-міністерка Італії.

Мелоні додала, що Європа не має миритися з тим, що її зображують безпорадною.

"Європа — це жива цивілізація, яка не просить дозволу на існування навіть у тих інституцій, які нею керують. Свобода має свою ціну", - сказала вона.

Окрім цього, як зазначає видання, Мелоні, яка до 2027 року повинна буде взяти участь у загальних виборах, наголосила, що її коаліція залишається єдиною, незважаючи на суперечки щодо того, чи повинна Італія продовжувати надавати допомогу Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що журналісти Defense One припустили, що адміністрація Трампа хоче створити альтернативу Великій сімці, до якої увійдуть Росія і Китай. Додається, що нову стратегію США аналітики в цілому оцінили як антиєвропейську та дружню до Росії і в меншій мірі до Китаю. Проте в коментарі Defense One речниця Білого дому Анна Келлі заперечила існування будь-якої іншої версії Стратегії національної безпеки, окрім тієї, що була опублікована офіційно.

Також ми писали, що адміністрація США створює коаліцію з метою протистояти домінуванню Китаю в галузі видобутку критично важливих мінералів, його зростанню у сфері штучного інтелекту та інших технологій. Видання Politico повідомляє що в нову коаліцію можуть увійти Сінгапур, Австралія, Японія, Південна Корея та Ізраїль. Додається, що адміністрація активно прагне залучити до групи інші країни.

