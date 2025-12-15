За словами адвоката Скороход, заставу внесли "треті особи".

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень, повідомив Суспільному її адвокат Олег Бургела.

За словами Бургели, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду. Проте адовкат не уточнив, хто це був. Скороход перебуває в Києві з електронним браслетом контролю.

Видання зазначає, що у суді Скороход зазначала, що не має таких грошей. Адвокат уточнив, що внесені гроші "не нардепки".

Відео дня

Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Зокрема, захист нардепки просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", - заявив адвокат.

Ще Бургела підтвердив виданню, що в понеділок, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна Скороход.

Справа Скороход: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в п'ятницю, 5 грудня, в помешканні народної депутатки від групи За майбутнє Анни Скороход провели обшуки. Її підозрюють в отриманні крупного хабаря.

Згодом Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео переговорів нардепки з бізнесменом щодо передачі хабаря. В повідомленні також зазначалося, що під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 7 грудня обрав запобіжний захід спільнику Скороход. Суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: