Внаслідок атаки уражено кілька об'єктів, тепер жителі Бєлгорода і Ростова сидять без світла і опалення.

Вночі Москву атакували дрони, в місті лунали вибухи. Також атаки зазнали Ростов та Астрахань.

За даними московського мера Сергія Собяніна, протиповітряна оборона збила 18 дронів нам містом.

Місцеві пабліки повідомили, що вибухи лунали в Істрінському районі Москви та підмосковному місті Кашира.

Через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський", але ці обмеження на даний час вже знято.

Крім цього ростовський губернатор повідомив про масовану атаку дронів. "Минулої ночі масованій атаці БПЛА зазнали Ростов, Каменськ, Новошахтинськ, Кам'янський, Міллерівський, Чортківський, Білокалитвинський, Шолохівський, Тацинський, Тарасівський, Морозівський та Костянтинівський райони", - заявив голова Ростовської області Юрій Слюсар.

Хоча Слюсар не надав інформації про наслідки, місцеві пабліки повідомили, що у Ростові низка районів залишилася без опалення через зупинку роботи ТЕЦ-2.

А в області жителі Каменського району залишилися без водопостачання, оскільки робота водозабору та насосної станції призупинена.

Крім того, за деякими даними, ймовірно, вночі зазнав ураження Астраханський газопереробний завод. Спутники NASA зафіксували пожежу в районі складу зберігання сірки та на установці отримання гранульованої сірки на території заводу.

Також у Бєлгороді після влучання дрона в ТЕЦ "Луч" місто частково залишається без світла.

Удари по РФ

У ніч на 7 грудня безпілотники атакували Саратов, внаслідок чого місцеві жителі чули гучні вибухи. Тоді у центральній і північній частині міста пролунало близько 5 вибухів.

28 листопада Саратовський нафтопереробний завод уже зазнав атаки українських дронів. Тоді там сталися вибухи із загорянням.

А 5 грудня у столиці Чечні у висотній будівлі "Грозний-сіті" прогримів вибух через влучання українського дрона. За даними телеграм-каналу Astra, у цій будівлі розташовані рада безпеки Чечні, рахункова палата і виборчком.

