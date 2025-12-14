Загроза, яку Росія становить для східного флангу НАТО, ніколи не зникне. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем в інтерв'ю Newsweek.
За його словами, незалежно від результату війни в Україні, Росія залишиться загрозою для Європи, якій необхідно терміново нарощувати свій потенціал для захисту. Він підкреслив, що Москва причетна до вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО.
"Навіть після війни ми справді маємо усвідомлювати загрозу, яку Росія становитиме для таких країн, як Швеція та її сусідів на цьому фланзі НАТО", - заявив Білльстрьом.
Ексголова МЗС Швеції впевнений, що РФ після завершення війни в Україні буде реваншистською, якщо зазнає повної поразки, або, як і раніше, становитиме загрозу, навіть якщо доб'ється часткового успіху.
"Якщо не покласти край спробам Росії відтворити свою імперію за рахунок невеликих держав на своїх кордонах, це просто буде продовжуватися: підривна діяльність, гібридні атаки, кібератаки - все те, що ми зараз спостерігаємо. Тому важливо не втрачати часу на створення необхідної системи оборони", - попередив Білльстрьом.
Ексголова МЗС Швеції в розмові з журналістами зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Європу, ймовірно, не відбудеться найближчим часом. Проте, він упевнений, що гібридна загроза все одно буде присутня.
У НАТО закликали готуватися до масштабної війни з РФ
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу є "наступною метою Росії". За його словами, НАТО має докласти всіх зусиль, щоб запобігти новій війні.
Рютте наголосив, що багато членів НАТО не відчувають нагальності загрози з боку РФ у Європі та не розуміють, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити витрати на оборону та виробництво.