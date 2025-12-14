Білльстрьом підкреслив, що НАТО потрібно перестати втрачати час на створення необхідної системи оборони.

Загроза, яку Росія становить для східного флангу НАТО, ніколи не зникне. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем в інтерв'ю Newsweek.

За його словами, незалежно від результату війни в Україні, Росія залишиться загрозою для Європи, якій необхідно терміново нарощувати свій потенціал для захисту. Він підкреслив, що Москва причетна до вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО.

"Навіть після війни ми справді маємо усвідомлювати загрозу, яку Росія становитиме для таких країн, як Швеція та її сусідів на цьому фланзі НАТО", - заявив Білльстрьом.

Ексголова МЗС Швеції впевнений, що РФ після завершення війни в Україні буде реваншистською, якщо зазнає повної поразки, або, як і раніше, становитиме загрозу, навіть якщо доб'ється часткового успіху.

"Якщо не покласти край спробам Росії відтворити свою імперію за рахунок невеликих держав на своїх кордонах, це просто буде продовжуватися: підривна діяльність, гібридні атаки, кібератаки - все те, що ми зараз спостерігаємо. Тому важливо не втрачати часу на створення необхідної системи оборони", - попередив Білльстрьом.

Ексголова МЗС Швеції в розмові з журналістами зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Європу, ймовірно, не відбудеться найближчим часом. Проте, він упевнений, що гібридна загроза все одно буде присутня.

У НАТО закликали готуватися до масштабної війни з РФ

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу є "наступною метою Росії". За його словами, НАТО має докласти всіх зусиль, щоб запобігти новій війні.

Рютте наголосив, що багато членів НАТО не відчувають нагальності загрози з боку РФ у Європі та не розуміють, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити витрати на оборону та виробництво.

