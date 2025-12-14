Українські дрони обрали точне місце удару по танкерах РФ: експерт здивувався майстерності

Місце пошкодження танкерів продемонструвало тактику ударів, обрану для виведення суден з ладу.

Українські морські дрони-камікадзе Sea Baby, ймовірно, уражали нафтові танкери з "тіньового флоту" РФ не навмання, а у спеціально обрані зони. Таким чином вони досягли своєї мети – виведення танкерів з ладу, але й одночасно мінімізували ризик розливу нафтопродуктів, пише військовий портал "Мілітарний".

На фото уражених суден, оприлюднених оглядачем TankerTrackers, можна побачити, що танкер IMO 9832559, який на той момент мав назву VIRAT, тепер його перейменували в PROMETEY, зазнав ураження в районі машинного відділення.

"Імовірно, основною метою атаки було саме знерухомлення судна та унеможливлення його подальшої експлуатації з огляду на високу вартість і технічну недоцільність ремонту", - йдеться у статті.

Аналітики пишуть, що наявні фотографії та відеозапис атаки демонструють, що дрони уникали ураження вантажних резервуарів із нафтопродуктами. Адже навіть мінімальний витік вантажу судна міг би призвести до серйозних екологічних наслідків у регіоні.

Аналогічним чином було уражено й інші танкери російського тіньового флоту - KAIRO та DASHAN удар по якому також припав на зони конструкції, віддалені від нафтових цистерн.

"Ці три судна належать до нелегальної логістичної мережі, яку Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Вони прямували порожніми до порту Новоросійськ для завантаження нафтопродуктами", - зазначили журналісти.

Операція у Чорному морі

Як писав УНІАН, 28 листопада стало відомо про пожежу на двох танкерах у Чорному морі. Обидва належали до тіньового флоту та використовувалися Росією для перевезення нафти в обхід санкцій.

За даними джерел, операція була спільною дією 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

