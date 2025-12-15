Імовірно, мова йде про "GAM-102LR" 5-го покоління великої дальності з блоками управління та запуску.

Тайські військовослужбовці захопили у противників з армії Камбоджі китайські протитанкові ракети GAM-102LR. Про це пише військовий портал "Мілітарний".

Журналісти пишуть, що тайські підрозділи на кордоні між країнами затрофеїли щонайменше одну пускову установку та п’ять ракет. Принаймні така кількість зброї потрапила на фото, які опублікував оглядач War Noir.

Автори пишуть, що це перше підтвердження того, що на озброєнні армії Камбоджі перебувають ракетні комплекси цього типу.

Відео дня

"Раніше публічної інформації про наявність комплексів GAM-102LR на озброєнні Камбоджі не було. Втім, з огляду на тісні військово-технічні зв’язки Пномпеня з Пекіном, поява таких високотехнологічних систем не є несподіванкою", - зазначили автори.

Вони нагадали, що камбоджійська армія вже тривалий час використовує китайські протитанкові гранатомети PF-89, Type 69, а також низку переносних зенітно-ракетних комплексів китайського виробництва.

Що відомо про GAM-102X

GAM-100X - це серія китайських протитанкових керованих ракет з інфрачервоною головкою самонаведення типу "вистрілив і забув", які експортує компанія Poly Technologies. Лінійку було вперше представлено у 2016 році.

Серія GAM-100X включає кілька модифікацій, зокрема GAM-100, GAM-101 та GAM-102.

GAM-100 - це компактна ракета ближньої дії з дальністю ураження від 200 до 2500 метрів, масою близько 13 кілограмів і довжиною 1200 мм. Вона призначена для застосування піхотою з плеча та оснащена механізмом "м’якого" запуску.

Ракета обладнана інфрачервоною головкою самонаведення, має початкову швидкість близько 170 м/с, реалізує режим атаки зверху та забезпечує бронепробивність до 800 мм гомогенної броні.

Повна маса комплексу не перевищує 20 кг, що робить його легшою та дешевшою альтернативою китайському ПТРК HJ-12, який перебуває на озброєнні НВАК.

GAM-102 є збільшеною версією GAM-100, адаптованою для встановлення на транспортні платформи. Цей варіант має підвищену бронепробивність до 1000 мм, максимальну дальність стрільби до 4000 метрів і може застосовуватися як з бойових машин, так і з трубчастої пускової установки на тринозі.

GAM-102LR - це модифікація GAM-102 із розширеною дальністю дії, призначена для ураження цілей на ще більшій відстані.

Війна Камбоджі та Таїланду

Як писав УНІАН, після поновлення бойових дій між країнами вже повідомлялося про захоплення армією Камбоджі тайського озброєння. Зокрема, камбоджійські військові отримали БТР українського виробництва. Вірогідно, після того, як на одній з ділянок кордону машина з'їхала в канаву і екіпаж кинув її.

Раніше також стало відомо про те, що Таїланд почав застосовувати у бойових діях танки українського виробництва. Йдеться про танк "Оплот-Т", закуплений в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: