Сторони обговорювали версію мирного плану, яка складається із 20 пунктів.

На переговорах між Україною та США, які тривають у Берліні за участі президента Володимира Зеленського та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа вдалося досягнути "значного прогресу". Про це Віткофф написав у мережі Х, коментуючи переговори.

Він повідомив, що зустріч української та американської делегацій тривала понад п’ять годин.

"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу", - йдеться у повідомленні, яке має статус звіту за результатами першого дня переговорів.

Наголошується, що вранці у понеділок, 15 грудня, представники делегацій знову зустрінуться для продовження обговорення.

Переговори у Берліні: що відомо

Як писав УНІАН, 14 грудня розпочалася зустріч делегацій у Берліні. У складі української делегації був також присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. А з американського боку також брав участь зять президента США Джаред Кушнер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічав представників делегацій та був присутній на початку, але невдовзі покинув переговорну кімнату.

