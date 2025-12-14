На переговорах між Україною та США, які тривають у Берліні за участі президента Володимира Зеленського та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа вдалося досягнути "значного прогресу". Про це Віткофф написав у мережі Х, коментуючи переговори.
Він повідомив, що зустріч української та американської делегацій тривала понад п’ять годин.
"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу", - йдеться у повідомленні, яке має статус звіту за результатами першого дня переговорів.
Наголошується, що вранці у понеділок, 15 грудня, представники делегацій знову зустрінуться для продовження обговорення.
Переговори у Берліні: що відомо
Як писав УНІАН, 14 грудня розпочалася зустріч делегацій у Берліні. У складі української делегації був також присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. А з американського боку також брав участь зять президента США Джаред Кушнер.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічав представників делегацій та був присутній на початку, але невдовзі покинув переговорну кімнату.