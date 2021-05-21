В Одесі повідомлено про підозру чоловікові, який під час бійки в розважальному закладі порізав опоненту обличчя та живіт.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на цьому тижні.
Встановлено, що 29-річний чоловік в одному з розважальних закладів у центрі міста вступив у словесну перепалку з 36-річним потерпілим та його 21-річним другом, але, з огляду на їх чисельну перевагу пішов.
Однак за якийсь час він повернувся з товаришем і озброївся ножем. Між чоловіками розв'язалася бійка, під час якої її призвідник завдав 36-річному чоловікові тяжкі ножові поранення обличчя і живота. Постраждалого госпіталізували та прооперували.
Читайте такожУ Києві дві компанії молодиків влаштували розбірки зі стріляниною: є поранений (фото)
На пошуки зловмисників поліцейські витратили кілька днів. Затримали їх неподалік від місця проживання, на вул. Малій Арнаутській.
За результатами попереднього розслідування обом фігурантам (призвіднику бійки і його 27-річному знайомому) оголосили підозри в хуліганстві, а старшому - ще і в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Згідно з чинним законодавством, одному загрожує до семи років позбавлення волі, а другому - до восьми.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Одеській області сім'я "педагогів" ґвалтувала маленьких дітей і називала це "іграми" (фото, відео)
- У Києві з пістолета поранений військовослужбовець
- У Львові п'яний водій збив на смерть жінку і зник з місця ДТП
- У Львові чоловік розбив п'ять автомобілів і магазин (фото)
- На Харківщині п'яний мотоцикліст, який потрапив у ДТП, влаштував дебош у лікарні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram