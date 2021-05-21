Фігурантам бійки оголосили про підозру.

В Одесі повідомлено про підозру чоловікові, який під час бійки в розважальному закладі порізав опоненту обличчя та живіт.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на цьому тижні.

Встановлено, що 29-річний чоловік в одному з розважальних закладів у центрі міста вступив у словесну перепалку з 36-річним потерпілим та його 21-річним другом, але, з огляду на їх чисельну перевагу пішов.

Однак за якийсь час він повернувся з товаришем і озброївся ножем. Між чоловіками розв'язалася бійка, під час якої її призвідник завдав 36-річному чоловікові тяжкі ножові поранення обличчя і живота. Постраждалого госпіталізували та прооперували.

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На пошуки зловмисників поліцейські витратили кілька днів. Затримали їх неподалік від місця проживання, на вул. Малій Арнаутській.

За результатами попереднього розслідування обом фігурантам (призвіднику бійки і його 27-річному знайомому) оголосили підозри в хуліганстві, а старшому - ще і в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Згідно з чинним законодавством, одному загрожує до семи років позбавлення волі, а другому - до восьми.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Автор: Лариса Козова