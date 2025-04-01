Українські прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон просто на велосипеді. Як інформує Державна прикордонна служба України, порушника затримали прикордонники Чопського загону у залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)".
"Невідомий їхав по коліях велосипедом з Угорщини. Його зупинили, щойно він перетнув державну межу", - зазначається у повідомленні.
За інформацією ДПСУ, чоловік не мав документів, представившись громадянином Сенегалу. Пізніше виявилось, що з 2021 року він проживав на території Словенії і мав проблеми з легалізацією у країні через невиконання умов, необхідних для законного перебування. Тож вирішив перебратися звідти в Україну. Іноземець потягом дістався Угорщини, спланував подальший маршрут за допомогою мобільного застосунку, вкрав велосипед та приїхав ним у пункт пропуску.
Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після притягнення до відповідальності, його буде повернуто на територію Угорщини в порядку реадмісії.
Інші інциденти на кордоні
Як писав УНІАН, на Закарпатті прикордонники врятували порушника, який планував незаконно потрапити в Румунію, проте заблукав. За інформацією ДПСУ, чоловіка врятувати саме вчасно, адже він був виснаженим і потребував невідкладної допомоги.
Також повідомлялось, що на Одещині прикордонники затримали авто, набите ухилянтами. Як виявилось, водій і 10 пасажирів хотіли незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим звернулись до організатора з телеграм-каналу.
"За "допомогу" кожен мав заплатити від $7000 до $10 000 на криптогаманець, але план провалився завдяки пильності прикордонників", - зазначили у ДПСУ.