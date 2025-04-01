Інна Андаліцька

Порушника чекає адмінвідповідальність за неправомірний перетин кордону та процедура реадмісії.

Українські прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон просто на велосипеді. Як інформує Державна прикордонна служба України, порушника затримали прикордонники Чопського загону у залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)".

"Невідомий їхав по коліях велосипедом з Угорщини. Його зупинили, щойно він перетнув державну межу", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, чоловік не мав документів, представившись громадянином Сенегалу. Пізніше виявилось, що з 2021 року він проживав на території Словенії і мав проблеми з легалізацією у країні через невиконання умов, необхідних для законного перебування. Тож вирішив перебратися звідти в Україну. Іноземець потягом дістався Угорщини, спланував подальший маршрут за допомогою мобільного застосунку, вкрав велосипед та приїхав ним у пункт пропуску.

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Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після притягнення до відповідальності, його буде повернуто на територію Угорщини в порядку реадмісії.

Інші інциденти на кордоні

Як писав УНІАН, на Закарпатті прикордонники врятували порушника, який планував незаконно потрапити в Румунію, проте заблукав. За інформацією ДПСУ, чоловіка врятувати саме вчасно, адже він був виснаженим і потребував невідкладної допомоги.

Також повідомлялось, що на Одещині прикордонники затримали авто, набите ухилянтами. Як виявилось, водій і 10 пасажирів хотіли незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим звернулись до організатора з телеграм-каналу.

"За "допомогу" кожен мав заплатити від $7000 до $10 000 на криптогаманець, але план провалився завдяки пильності прикордонників", - зазначили у ДПСУ.

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