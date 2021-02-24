Останки виявили в центрі міста, під бульваром Жванецького.

У катакомбах Одеси знайшли скелетовані рештки людини.

Як підтвердили УНІАН у регіональному главку Нацполіції, рештки виявили вчора, у вівторок, 23 лютого.

Читайте такожНа Одещині знайшли останки стародавньої тварини (фото)"Одразу не вдалося їх підняти на поверхню через темний час доби. Тому відповідні заходи, зокрема, з підняття кісток, довелося перенести на сьогодні", - повідомив співробітник поліції.

За попередніми даними, рештки, зокрема, череп людини знайшов один з дигерів, які спускалися під землю в центрі міста, під бульваром ім. Михайла Жванецького. Поруч із черепом був рюкзак та інші речі.

За інформацією місцевого "7 Каналу", біля решток знайшли ніж, рюкзак померлого, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.

Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії.

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Автор: Лариса Козова