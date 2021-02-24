У катакомбах Одеси знайшли скелетовані рештки людини.
Як підтвердили УНІАН у регіональному главку Нацполіції, рештки виявили вчора, у вівторок, 23 лютого.
Читайте такожНа Одещині знайшли останки стародавньої тварини (фото)"Одразу не вдалося їх підняти на поверхню через темний час доби. Тому відповідні заходи, зокрема, з підняття кісток, довелося перенести на сьогодні", - повідомив співробітник поліції.
За попередніми даними, рештки, зокрема, череп людини знайшов один з дигерів, які спускалися під землю в центрі міста, під бульваром ім. Михайла Жванецького. Поруч із черепом був рюкзак та інші речі.
За інформацією місцевого "7 Каналу", біля решток знайшли ніж, рюкзак померлого, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.
Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії.
Фото не рекомендовані до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
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