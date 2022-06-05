Андрій Мельник зазначив, що чоловіки загиблих жінок мають намір приїхати до Німеччини.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив загибель українок під час аварії на залізниці в окрузі Гарміш-Партенкірхен. У жінок залишилися неповнолітні діти.

Про це дипломат розповів у коментарі "Європейській правді".

За його словами, українські консули в Мюнхені вже зв'язалися з сім'ями загиблих жінок. При цьому він вказав, що неповнолітні діти українок знаходяться з близькими.

Дипломат повідомив, що чоловіки загиблих мають намір приїхати до Німеччини, тому вирішується питання перетину кордону.

Як раніше повідомляв УНІАН, смертельна залізнична аварія сталася ще 3 червня в Німеччині біля міста Гарміш-Партенкірхен. В результаті катастрофи загинули щонайменше п'ять осіб, а ще близько 60 отримали травми, з них 16 - у важкому стані.

При цьому німецьке видання Bild повідомило, що загинули жінки чотири жінки у віці 32, 39, 51 і 70 років, з них дві громадянки України, а також підліток. При цьому одна із загиблих українок, за попередніми даними, була з неповнолітньою дитиною, яку доставили в лікарню у важкому стані.

На момент аварії в поїзді, який прямував до Мюнхена, всього було 140 пасажирів.

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