Всього загинули п'ятеро людей, а ще щонайменше 60 отримали травми.

Смертельна залізнична аварія сталася ще 3 червня в Німеччині біля міста Гарміш-Партенкірхен. В результаті катастрофи загинули щонайменше п'ять осіб, у тому числі двоє біженців з України.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

За даними правоохоронців, в аварії загинули чотири жінки у віці 32, 39, 51 та 70 років, а також підліток. При цьому одна з українок була з дитиною, яку госпіталізували з серйозними травмами.

Водночас дипломатичні представництва України в Німеччині не коментували подію та не підтвердили загибель українців.

Всього в аварії постраждали близько 60 осіб, у тому числі діти, зі 140 пасажирів поїзда, який прямував з Гарміш-Партенкірхена в Мюнхен. Потяг зійшов з рейок в районі села Бурграйн, а три вагони перекинулися.

Міністр транспорту Баварії Крістіан Бернрайтер заявив, що аварія могла статися через технічну несправність, але точна причина невідома.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Агентства Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів, з початку повномасштабного вторгнення російських військ до країн Євросоюзу з України втекли 5,3 мільйона громадян.

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