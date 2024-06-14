СБУ затримала чиновника, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Служба безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ Росії.

За інформацією спецслужби, чиновник збирав інформацію для ворога про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів", - зазначають в спецслужбі.

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СБУ затримала чиновника, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана.

"Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Ворожі атаки на Хмельниччину – що відомо

22 березня 2024 року у Хмельницькому внаслідок однієї з найпотужніших ворожих атак загинули двоє людей.

Останнім часом ворог під час нічних атак постійно скеровує дрони та ракети на Хмельниччину, зокрема на Старокостянтинів.

Так, вночі у пʼятницю, 14 червня, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Групи крилатих ракет летіли у напрямку західних областей України, а згодом повертали на Хмельницьку область. Там було чутно вибухи.

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