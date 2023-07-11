Суддя частково заводольним касацію сторони захисту.

Верховний суд пішов назустріч організатору тітушок Юрію Крисіну, частково задовольнивши його касацію.

Як повідомила журналістка Аліна Кондратенко в Facebook, у 2021-му Дарницький суд Києва присудив Крисіну 8 років за ґратами. Згодом вирок підтвердила апеляція.

"Після сьогоднішнього рішення Верховного суду, апеляція Києва має повторно розглянути цю справу. Чому це зрада? Бо в січні 2024-го року спливають строки для його притягнення. І якщо апеляція Києва не встигне повторно розглянути справу і ухвалити рішення, то буде біда", - зазначила журналістка.

Кондратенко додала, що цю справу дуже довго розглядав Дарницький суд, а потім захист "намагався затягнути розгляд, вигадуючи щоразу цікавіші і цікавіші способи це зробити".

"У Крисіна було то нібито "погане самопочуття", то "тиск", то він боявся активістів біля суду. Були численні спроби відвести суддю у першій інстанції. Памʼятаю, як Крисін хамив і учасникам процесу, і вільним слухачам. Памʼятаю, як він демонстрував зверхність, як волав прямо під час засідань. Він дуже не хотів в тюрму. Такі справи", - додала журналістка.

Справа тітушки Крисіна

Дарницький райсуд Києва кілька років розглядав справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катуваннях.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінувалося залучення осіб до охорони табору "тітушок" та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і його помічник Сергій Чемес виступали як організатори "тітушок", які 18 лютого 2014 року кидали вибухівку на барикади "майданівців" на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінувалось протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим "тітушкам" завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

У вересні 2018 року Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія – Крисін відбуває покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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