Він забезпечив невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї проти мітингувальників.

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" у Львівській області повідомили про підозру в організації теракту та умисних вбивств активістів Майдану.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. Зазначається, що колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області було повідомлено про підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва.

"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС в Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

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Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

"Екс-правоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї", - зазначили у прокуратурі.

Такі дії колишнього командира батальйону "Беркут" призвели до вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень п'ятьом, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

Зауважується, що наразі за вказаними подіями до кримінальної відповідальності було притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП "Беркут".

Так, підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу).

Справа про розстріл майданівців

У листопаді 2021 року ДБР завершило досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. Фігурантами справи стали дев'ять колишніх топ-чиновників.

У лютому 2022 року ДБР завершило розслідування стосовно екс-керівництва МВС України у справі незаконного постачання гранат з Росії. Слідство встановило, що у січні 2014 року екс-посадовці незаконно постачали з території РФ до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати. Ці спецзасоби правоохоронці використовували проти учасників акцій протесту, перевищуючи при цьому службові повноваження. Внаслідок цього потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

А 17 січня цього року суд надав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича у справі про розстріл мітингувальників Майдану.

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