За останніми даними, у двох ресторанах отруїлися 90 осіб.

У Харкові встановили основну причину й джерело спалаху кишкової інфекції, внаслідок якого постраждали 90 відвідувачів двох ресторанів.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі за підсумками позапланової перевірки, фахівці назвали основною причиною спалаху недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Джерелом вважають хворого працівника.

Вказується, що два ресторани наразі тимчасово закриті, одному з них надіслано вимогу вилучити з обігу продукти, що несуть загрозу здоров’ю та життю людини.

У відомстві також назвали порушення гігієнічних вимог, які виявили під час перевірки:

сумісне зберігання сировини та готових харчових продуктів;

порушення температурно-вологісного режиму зберігання (відсутні гігрометри, термометри, психрометри і, відповідно, їх повірка);

відсутнє маркування на мішках з сировиною (рис), відповідно, не можна встановити термін придатності до можливого споживання;

столи та інше технологічне обладнання потребують миття та дезінфекції (одна кухня та холодильні потужності для обох фізичних осіб-підприємців).

Масове отруєння у Харкові: подробиці

Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня. За останніми даними, постраждали 90 осіб, у тому числі 19 дітей.

Два ресторани однієї мережі ("Якіторія" та "Мафія") закрили на перевірку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, заявили, що готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

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Автор: Юрій Годован