80-річну жінку вдалося врятувати.

На Рівненщині 80-річна бабуся травмувалася під час спроби суїциду й потрапила до лікарні.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.

Інцидент стався ввечері у вівторок в селі Мала Мощаниця.

"Попередньо відомо, що жінка (орієнтовно 80 років) намагалася вчинити самогубство - стрибнула до криниці. Родичі побачили взуття біля колодязя та почули знайомий голос - таким чином вони дізналися, що зникла жінка перебуває там. За словами її рідних, глибина колодязя понад 10 метрів. До приїзду швидкої, жінку дістали з криниці її ж близькі. Пацієнтка перебувала у шоковому стані", - йдеться у повідомленні.

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У постраждалої діагностували забій колінного суглоба, загальне переохолодження, забої та осадження голови й кінцівок, підвищений артеріальний тиск.

Родичі жінки розповіли, що вона таким чином намагалася вкоротити собі віку. Її госпіталізували до районної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі подружжя пенсіонерів написало прощальну записку й викинулося з вікна. 84-річний чоловік працював в одній зі шкіл району Інгулець вчителем, а його 83-річна дружина була лікаркою.

Автор: Юрій Годован