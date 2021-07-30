Від отриманих травм він помер на місці.

У Києві стався вибух на території недобудованої психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській.

Про це пише "Київ оперативний", публікуючи фото з місця події.

Вибух стався близько 23-ї години, його було чутно у кількох районах міста.

"За попередньою інформацією, по цій недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Без жодних шансів на життя - помер на місці. Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство", - йдеться у повідомленні.

Про потужний вибух напередодні повідомляли низка киян у соцмережі.

"Так, щось дуже сильно рвануло в районі Берестейки/Сирця, біля посольства США сильно чути було з вібрацією", - пише журналіст Олена Сорока у Facebook.

"Ну і що то за KABUUUM щойно граахнув? Вокзал?", - питає Олекса Ярославцев.

У поліції Києва підтвердили "Радіо Свобода" отримання повідомленні про вибух у Шевченківському районі міста. "Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин", – розповіли в прес-службі, але інших деталей наразі не навели.

У мережі також опублікували відео з місця події.

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Автор: Юрій Годован