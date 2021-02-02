Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Історія зі стріляниною в Києві отримала несподіване продовження - поліція розшукала іншого учасника конфлікту.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"І ще один план-перехоплення було введено о 20:30. На цей раз шукали "потерпілого" на Toyota Camry, в якого стріляли чоловіки з Skoda (раніше затримані на Лобановського). Цю автівку також затримано правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Це авто має зовнішні сліди пошкодження від куль, але водій все відкидає. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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Автор: Юрій Годован