РФ вгатила по енергетиці 8 областей: де найважче зі світлом

Як зазначили у Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються там, де дозволяє безпекова ситуація.

У ніч з 5 на 6 грудня РФ масовано атакувала ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру у 8 областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі у 6 областях, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що ворог вдарив дронами та ракетами по енергетичних об’єктах у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

"Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго також нагадали, що в усіх регіонах України 6 грудня будуть почергово відключати світло. Також, до кінця доби, промисловість та бізнес мають обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки діють графіки обмеження потужності

В енергетичному відомстві також нагадали, що про зміни у графіках відключень можна дізнатися на сайтах відповідного обленерго.

Повітряні удари РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 грудня РФ завдала чергового ракетно-дронового удару по Україні. Серед цілей ворога був залізничний вокзал у Фастові. Як повідомили у ДСНС, у місті внаслідок удару виникли пожежі, є руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

Через руйнування залізничної станції "Укрзалізниця" внесла зміни до графіку руху потягів.

Також під ударом ворога були енергетичні об’єкти. Зокрема, внаслідок удару по Одещині тисячі людей залишилися без тепла та води.

