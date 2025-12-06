У ніч на 6 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.
Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 - "балістика") та 653 БпЛА різних типів:
- 653 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим Крим (понад 300 із них – "Шахеди");
- 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – РФ);
- 34 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ та акваторія Чорного моря);
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – РФ та тимчасово окупований Крим).
Військові додали, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:
- 585 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);
- 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
"Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - деталізували в Повітряних силах.
Нічний удар по Україні
Ще з вечора 5 грудня окупанти почали бити по Україні дронами, а зранку 6 грудня запустили ракети. Основним напрямком удару були західні області та Київщина.
Наразі відомо, що у Фастові повністю зруйнований залізничний вокзал, також є руйнування на території моторно-вагонного депо.
Крім того, під удар потрапили енергооб'єкти у 8 областях.