Там зазначили, що влучання зафіксовані на 29 локаціях.

У ніч на 6 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 - "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

653 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим Крим (понад 300 із них – "Шахеди");

3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – РФ);

34 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ та акваторія Чорного моря);

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – РФ та тимчасово окупований Крим).

Військові додали, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відео дня

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

"Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - деталізували в Повітряних силах.

Нічний удар по Україні

Ще з вечора 5 грудня окупанти почали бити по Україні дронами, а зранку 6 грудня запустили ракети. Основним напрямком удару були західні області та Київщина.

Наразі відомо, що у Фастові повністю зруйнований залізничний вокзал, також є руйнування на території моторно-вагонного депо.

Крім того, під удар потрапили енергооб'єкти у 8 областях.

