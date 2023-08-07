Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляду тримання під вартою з можливістю внесення застави у 805 тисяч гривень.

Личаківський суд Львова взяв під арешт скандального військкома, якого затримали на Закарпатті 2 серпня за підозрою в експлуатації солдат ЗСУ.

Як встановило слідство, начальник одного з підрозділів РТЦК використовував солдатів для будівництва власного маєтку. Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 805 тисяч гривень, повідомляє "Суспільне".

Як зазначив під час слухання суддя Роман Грицко, в разі внесення застави підозрюваному дозволять перебувати у своєму населеному пункті без права мати паспорт.

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У випадку несплати застави, військком перебуватиме під вартою майже 2 місяці - від 7 серпня по 2 жовтня, уточнив він.

Суддю на Закарпатті підозрюють в експлуатації ЗСУ

Нагадаємо, скандал щодо перевищення повноважень з боку одного з начальників Ужгородського районного територіального центру комплектування Закарпатської області "спалахнув" 2 серпня. Тоді подробиці щодо справи розповіли в ДБР.

Виявилося, що військовий комісар міг використовувати ЗСУ для будівництва власного маєтку. 1 серпня правоохоронці провели відповідні обшуку за його місцем проживання та в офісі: тоді, окрім 3 солдатів, які знаходилися на місці будівництва садиби, слідство також знайшло в підозрюваного радянську атрибутику, георгієвські стрічки, а також документи про освіту та офіцерську службу за часів СРСР.

Минулого місяця у гучний скандал також потрапив військком з Рівненької області - його підозрюють у знущанні з підлеглих.

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