Він перебуватиме під вартою майже до кінця літа.

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, який на блокпосту у Києві збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що Печерський районний суд Києва сьогодні, 17 липня, розглянув клопотання про продовження Тандиру запобіжного заходу.

Суддю підозрюють у тому, що в ніч на 26 травня він начебто з порушенням швидкості і ймовірно напідпитку збив на смерть нацгвардійця на столичному блокпосту.

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Зауважується, що у своєму виступі на судовому засіданні Тандир попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Проте, за рішенням Печерського райсуду, йому продовжили покарання у вигляді тримання під вартою до 26 серпня. Саме тоді завершується термін досудового розслідування справи.

Суддя Тандир збив насмерть нацгвардійця - головне

Як повідомляв УНІАН, уночі 26 травня Тандир на блокпосту в Києві збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Свідки заявили, що суддя був нетверезим, а в його автомобілі знайшли напівпорожню пляшку алкоголю.

Того ж дня суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Після інциденту Вища рада правосуддя дала згоду на арешт Тандира – суд відправив його за ґрати.

27 травня суд обрав Тандиру запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня.

19 червня під час апеляції адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

11 липня Державне бюро розслідувань повідомило, що судово-психологічна експертиза підтвердила, що Тандир на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даними ДБР, суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Крім того, у Бюро зауважили, що згідно з результатами іншої експертизи, встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

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