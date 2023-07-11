Слідство змогло довести, що суддя в момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння та їхав за кермом зі швидкістю 100 км/годину.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який насмерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі, слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з результатами іншої експертизи, встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

Суддя Тандир збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка - головне

Як повідомляв УНІАН, вночі, 26 травня, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпосту в Києві збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Свідки заявили, що суддя був нетверезим, а в його автомобілі знайшли напівпорожню пляшку алкоголю.

26 травня суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Після інциденту Вища рада правосуддя дала згоду на арешт Тандира – суд відправив його за ґрати.

27 травня суд обрав Тандиру запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня 2023 року.

19 червня під час апеляції адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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