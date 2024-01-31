Підривник все ще перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом.

Депутат Керецьківської сільради на Закарпатті Сергій Батрин, який кинув гранати у сесійну залу під час засідання, може отримати довічний срок увязнення. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

Прокуратура перекваліфікувала дії депутата на "терористичний акт, що призвів до загибелі людей". Зазначається, що Батрину вже повідомили про зміну статті, за якою йому оголошено підозру. "У цьому випадку максимальне покарання, що може загрожувати особі у разі доведення вини, – довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Раніше дії чоловіка були кваліфіковані як терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків - ч. 2 ст. 258 КК України. Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих під час цього теракту – депутатів Керецьківської сільської ради.

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В прокуратурі зазначають, що правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого, де сказано, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма. Результати судово-медичної експертизи щодо другого чоловіка очікуються.

"Сам підривник станом на сьогодні все ще перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - зазначається в повідомленні.

Теракт у сільраді на Закарпатті

Як повідоляв УНІАН, 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району Закарпатської області під час засідання сесії депутат сільради Сергій Батрин кинув на підлогу у залі три гранати.

Внаслідок підриву постраждали 23 людини, включно із підозрюваним. Їх госпіталізували до кількох медзакладів області - це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку".

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Тоді, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії підозрюваний, повернувшись до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу.

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