Згідно з матеріалами справи, підозрюваний намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного.

В Ужгородському міськрайонному суді 17-го грудня обрали запобіжний захід депутату, який підірвав гранати на сесії Керецьківської сільської ради: тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляється на Facebook-сторінці суду.

"Підозрюваний, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав 3 вибухові пристрої, схожі на гранати. Надалі, чоловік, разом з іншими депутатами прибув на засідання 24 сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання. Перебуваючи на вказаному засіданні, підозрюваний намагався вплинути на прийняття рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Після вказаного, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії підозрюваний, повернувшись до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. У наслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі", - поінформували в суді.

На суді сторона обвинувачення повідомила, що один з постраждалих від отриманих травм помер, та клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

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Вибух гранати у сільраді на Закарпатті - деталі

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області пролунали вибухи - місцевиий депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин кинув на засіданні сесії три гранати.

Слідчі кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Депутат, який кидав гранати опритомнів і отримав підозру.

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