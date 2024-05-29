Співробітник Управління державної охорони підозрюється у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів.

Справу вбивства підлітка на київському фунікулері передано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

"Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони України за фактом вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України)", - повідомляють Офіс генерального прокурора у Telegram.

Цьому передувало те, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи.

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Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Вбивство підлітка у фунікулері Києва - головні новини

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та групою підлітків. Зокрема, після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

9 квітня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера - утримання під вартою без права на заставу до 5 червня. За словами свідків інциденту, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння.

10 квітня у Києві поховали 16-річного Максима Матерухіна, який трагічно загинув на фунікулері 7 квітня.

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