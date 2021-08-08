Жінка зазнала травми голови після падіння.

У центрі Києва туристка, їдучи Хрещатиком на електросамокаті, впала й травмувала голову.

Деталі інциденту розповів у Facebook заступник керівника столичної Муніципальної варти Антон Колумбет.

За його словами, "муніципали" надали постраждалій першу меличну допомогу, згодом її доправили до лікарні "швидкою".

"Таких випадків стає все більше. Якщо окинути статистику неозброєним оком, то рахунок іде на десятки випадків по місту в будні дні, та сотні - у вихідні. Люди б'ються самі, врізаються в інших, травмуються і травмують", - пише Колумбет.

Він наголосив, що питання регулювання правил експлуатації даного виду транспорту потребує глибокої суспільної дискусії. " І планую цю дискусію ініціювати через Департамент муніципальної безпеки КМДА", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві знизили дозволену швидкість для електросамокатів до 20 км/год.

24 червня КМДА підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів столиці. Серед головних обмежень, передбачених документом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, запровадження зон заборони пересування та залишення самокатів, упорядкування точок ранкового старту, маркування кожного самокату, страхування користувачів, а також надання операторами даних, необхідних для контролю якості послуг прокату.

Автор: Юрій Годован