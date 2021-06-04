Пораненого госпіталізували.

У центрі Києві патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, поранив іншого ножем у спину.

Як повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції, сьогодні близько 04:00 поблизу вулиці Басейної автопатруль помітив, як двоє чоловіків наздоганяють третього і як між ними починається бійка.

Патрульні припинили конфлікт, а поруч з одним із них виявили ніж.

Учасники бійки розповіли правоохоронцям, що утікач нібито ножем поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати.

Одночасно на місце приїхав інший автопатруль, тому один з екіпажів залишився із затриманим, а інший поїхав перевіряти отриману інформацію.

Читайте такожПід Києвом стався конфлікт на ринку: в хід пішли димові пакети та петарди (фото, відео)У вказаному місці патрульні знайшли чоловіка з пораненням та суттєвою кровотечею. До приїзду медиків патрульні надавали потерпілому допомогу.

Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Патрульні встановили очевидців події, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Антоніна Доломанжи