Унаслідок надзвичайної події в обласному центрі ніхто не загинув.

У середмісті Одеси сьогодні, 6 грудня, стався обвал частини будинку, який є пам’яткою архітектури (прибутковий будинок Олова і Дур'яна).

Як повідомили у прес-службі регіонального главку ДСНС, у середу зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про обвал будівлі по вулиці Базарній, 93. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося руйнування 3 парадного аварійного житлового будинку з 1 до 3 поверху.

"Вогнеборці відразу розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено", - запевняють в управлінні.

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На місці події від ДСНС залучалась 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників. Рятувальникам місцеві жителі розповіли, що у підвалі мешкали двоє чоловіків, нібито безхатченків. Згодом з’ясувалося, що ці люди встигли вибігти, коли почули гуркіт та побачили падіння уламків.

За словами очевидців, зараз чоловіки тягають уламки - намагаються дістатися у підвал, щоб забрати свої документи та речі.

У прес-службі додали, що рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи, які входять до їхньої компетенції, оскільки встановлено, що під завалами нікого немає - загрози життю та здоров’ю людей немає.

Треба зазначити, що раніше у цьому ж будинку стався обвал під час негоди - 27 листопада 2023 року. У мерії Одеси кажуть, що будинок визнано аварійним багато років тому, у 2005 році в ньому стався обвал частини горища та стіни. За словами місцевих жителів, у 2021 році після ремонту каналізації у дворі почав просідати ґрунт, а у серпні 2023 року старовинна будівля постраждала від вибухової хвилі під час ракетної атаки армії РФ.

Важливі новини Одеси - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада під час негоди через сильний вітер в Одесі на котельні великої потужності сталася серйозна аварія - впав димохід заввишки понад 100 метрів. Під час негоди загинуло п'ятеро людей, ще щонайменше 19 отримали травми.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів обстрілювали Одесу та населені пункти Одеської області. Унаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань, постраждалі й жертви.

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