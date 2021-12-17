Медсестра підземного медпункту надавала гірнику допомогу, але по дорозі на поверхню він помер.

У шахті "Надія", що в місті Соснівка Львівської області, сьогодні, 17 грудня, стався обвал, у результаті чого загинув гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

"З шахти "Надія" (Львівщина) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи", - написав Волинець.

За його інформацією, на місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби.

Читайте такожУ Харкові таксист спровокував ДТП: пасажири вилетіли з вікна (фото)"За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер", - зазначив голова профспілки.

Раніше повідомлялося, що у Києві частково обмежили рух у напрямку Бессарабської площі через ризик повторного обвалу.

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Автор: Інна Андаліцька