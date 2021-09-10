19-річний водій іномарки не впорався з керуванням.

Смертельна аварія за участю коня сталася в селі Глибочок Чернівецької області. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, 19-річний хлопець за кермом автомобіля Audi врізався в коня, після чого вилетів у кювет. Попередньо, він не впорався з керуванням авто.

Внаслідок аварії 21-річний пасажир легковика, який мешкав у селі Верхні Петрівці, помер від отриманих травм у машині швидкої медичної допомоги. При цьому водія госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Читайте такожНа Рівненщині картопля зламала чоловіку ребра (відео)Доля коня, а також обставини, за яких він опинився на місці аварії, не відомі.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні це не перша ДТП за участю коня. 28 серпня стало відомо, що у Харкові легковик знесла вершницю з конем. В результаті аварії тварина загинула. 24-річну постраждалу доставили до медичного закладу. Їй надали необхідну медичну допомогу і відпустили додому

Автор: Анастасія Горбачова