Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.

У Львові сталася ДТП - зіштовхнулись автівка Peugeot та скутер Pisccio. Внаслідок аварії травмувались 2 людини.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП трапилась на вулиці Щирецькій. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.

Скутером Pisccio керував 24-річний львів'янин, а за кермом автівки Peugeot 301 перебував 46-річний львів'янин.

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Внаслідок аварії травмувались скутерист та його 25-річний пасажир. Медики відвезли постраждалих до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування і намагаються встановити усі обставини аварії.

Нагадаємо, днями внаслідок ДТП у Львівській області загинули троє осіб – двоє тяжко травмовані.

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Автор: Віолетта Орлова